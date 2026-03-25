قال الطيب ولد أعل ابراهيم أحد سكان منطقة “گوگي” الحدودية بين موريتانيا ومالي، إن وحدة من الجيش المالي دخلت، اليوم، إحدى القرى داخل الأراضي الموريتانية واستفسرت من السكان عمّا إذا كانت تتبع لمالي، قبل أن يؤكدوا لها أنها قرية موريتانية.

وأضاف المصدر، في تصريح هاتفي، أن الوحدة العسكرية كانت مكوّنة من ثلاث سيارات، مشيرا إلى أن عناصرها حاولوا إنزال العلم الوطني، إلا أن السكان منعوهم من ذلك.

وذكر أن الجنود لم يعتدوا على أي من السكان، موضحا أنهم انتقلوا لاحقا إلى قريتين أخريين دون تسجيل أي احتكاك مع ساكنيهما.

وأوضح المصدر أن تداخل القرى على الشريط الحدودي بين البلدين يؤدي أحيانا إلى دخول وحدات من الجيش المالي إلى داخل الأراضي الموريتانية أثناء عمليات التمشيط، وهو ما قال إنه حدث في هذه الواقعة.