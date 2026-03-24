أظهرت دراسة حديثة أن تشاد تراجعت إلى المرتبة الرابعة عالميا ضمن قائمة أكثر الدول تلوثًا بالضباب الدخاني خلال عام 2025، بعد أن كانت تتصدر الترتيب في عام 2024.

وأفادت شركة (آي.كيو إير) السويسرية لرصد جودة الهواء، في تقريرها السنوي، فإن تصنيف الدول استند إلى مستويات الجسيمات الدقيقة الملوثة (PM2.5)، حيث جاءت باكستان في المرتبة الأولى، تلتها بنغلادش ثم طاجيكستان.

وأشار التقرير إلى أن غالبية دول العالم ما تزال تتجاوز المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، إذ لم تستوف 130 دولة من أصل 143 هذه المعايير خلال العام الماضي.

كما لفت إلى أن المدن الأكثر تلوثًا تتركز بشكل أساسي في آسيا، خاصة في الهند وباكستان والصين، في وقت لم تتمكن سوى نسبة محدودة من مدن العالم من الالتزام بالمستويات الآمنة لجودة الهواء.

ويعكس تراجع تشاد في التصنيف تحسنًا نسبيًا في مستويات التلوث مقارنة بالعام الماضي، رغم استمرارها ضمن قائمة الدول الأكثر تضررًا من تلوث الهواء عالميًا.