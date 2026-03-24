قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، إن الجهات الأمنية تمكنت خلال الأسبوع الماضي من ضبط 550 طناً من المحروقات كانت موجهة للتهريب خارج موريتانيا.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس في نواكشوط، إلى جانب وزيري الاقتصاد والنفط، أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة تهريب المحروقات، والحد من انعكاساته على السوق الوطنية.

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق تواصل عملها بشكل دائم وبمقاربة استباقية لمواجهة مختلف التحديات، خاصة في ظل الاضطرابات الدولية التي تؤثر على أسعار وإمدادات الطاقة.

وأكد أن السلطات ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السوق الوطنية وضمان استقرار التموين، مع تشديد الرقابة على أي ممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني.