الثلاثاء, 24 مارس
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
السفارة الأمريكية في نواكشوط تتلقى تهديدا وتحذر مواطنيها

محمد الهادي
مقر السفارة الأمريكية في نواكشوط

حذرت الولايات المتحدة من خطر متزايد لهجمات محتملة في موريتانيا، قد تستهدف سفارتها في نواكشوط أو مواطنيها، وذلك عقب تهديد وُجّه إلى السفارة أمس الاثنين.

وقالت السفارة، في تحذير نشرته على موقعها الرسمي، إن الأهداف المحتملة قد تشمل السفارة الأمريكية أو أماكن يتجمع فيها مواطنون أمريكيون، داعية إلى توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة.

وأوصت السفارة رعاياها بتجنب التواجد في المناطق التي شهدت احتجاجات، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والبقاء في حالة انتباه دائم، خاصة في الأماكن التي يرتادها الأجانب.

كما دعت إلى تقليل الظهور في الأماكن العامة، وتجنب الخروج بعد حلول الظلام، مع الحذر عند التواجد بالقرب من تجمعات كبيرة، والتسجيل في برنامج تتبع المسافرين لتلقي التنبيهات في حالات الطوارئ.

المقالات ذات الصلة