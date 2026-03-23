دعا حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، اليوم الاثنين، إلى “تماسك وطني وتعبئة جماعية” لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، في ظل الظرفية الاقتصادية الدولية.

وأوضح الحزب، في بيان، أن ذلك يأتي عقب اجتماع خُصص لدراسة انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا ضرورة اعتماد إجراءات عملية ومنسقة للحد من آثار هذه الارتفاعات.

وأضاف أن هذه الإجراءات ينبغي أن تركز على صون القدرة الشرائية، وحماية الفئات الهشة، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا الحزب هيئاته ومناضليه إلى الانخراط في جهود التوعية ومواكبة السياسات العمومية، كما حث الفاعلين السياسيين والمدنيين والإعلاميين على التحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية.

كما دعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة، بما يساهم في التخفيف من آثار الظرفية الاقتصادية.