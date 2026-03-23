الثلاثاء, 24 مارس
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

حزب الإنصاف يدعو لتعبئة وطنية لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات

محمد الهادي

دعا حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، اليوم الاثنين، إلى “تماسك وطني وتعبئة جماعية” لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، في ظل الظرفية الاقتصادية الدولية.

وأوضح الحزب، في بيان، أن ذلك يأتي عقب اجتماع خُصص لدراسة انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا ضرورة اعتماد إجراءات عملية ومنسقة للحد من آثار هذه الارتفاعات.

وأضاف أن هذه الإجراءات ينبغي أن تركز على صون القدرة الشرائية، وحماية الفئات الهشة، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا الحزب هيئاته ومناضليه إلى الانخراط في جهود التوعية ومواكبة السياسات العمومية، كما حث الفاعلين السياسيين والمدنيين والإعلاميين على التحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية.

كما دعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة، بما يساهم في التخفيف من آثار الظرفية الاقتصادية.

Mauritel

chinguitel
