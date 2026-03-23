الإثنين, 23 مارس
موريتانيا.. الحكومة تحظر استخدام السيارات الرسمية رباعية الدفع

أحمد بدي

أعلنت الحكومة الموريتانية اليوم اتخاذ قرار بحظر استخدام السيارات الرسمية رباعية الدفع، في خطوة تهدف إلى ترشيد النفقات وتقليص استهلاك الوقود.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي حضره وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ووزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، والناطق باسم الحكومة ووزير الثقافة، الحسين ولد امدو، حيث استعرض الوزراء سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الحكامة وترشيد الموارد.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن استمرار الأزمة قد يؤثر سلبًا على ميزانية الدولة ويعطل المشاريع التنموية الجارية، مؤكدًا أن الإجراءات جزء من حزمة احترازية للتعامل مع ارتفاع أسعار المحروقات عالميًا.

