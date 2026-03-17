أطلقت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية خطة أمنية خاصة بتأمين العاصمة نواكشوط، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحمية أمن المواطنين وممتلكاتهم وتعزيز السكينة العامة.

وتهدف هذه الخطة – حسب ما أعلنت الوزارة – إلى تكثيف الانتشار الأمني في مختلف ولايات نواكشوط، خاصة في الأسواق والمساجد والفضاءات العامة التي تشهد إقبالًا متزايدًا خلال أيام العيد، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان سرعة التدخل وفعالية الاستجابة.

وفي هذا السياق، أدى الأمين العام للوزارة، عبد الرحمن ولد الحسن، زيارة شملت عددًا من الأسواق في ولايات نواكشوط الثلاث، إضافة إلى جامع ابن عباس، للاطلاع على مستوى تنفيذ الإجراءات المصاحبة لإطلاق الخطة، والوقوف على جاهزية الفرق الأمنية في الميدان.

وخلال الزيارة، شدد الأمين العام على ضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة والحيطة، والتقيد الصارم بالتعليمات والتوجيهات المنظمة للعمل الأمني، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الخطة.

وأكد أن إطلاق هذه الخطة يأتي تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وتجسيدا للسياسة العامة الرامية إلى بسط الأمن وتعزيز الطمأنينة خلال المناسبات الدينية.