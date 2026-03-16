التقت بعثة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، مساء السبت في مدينة مونتريال، بأفراد الجالية الموريتانية المقيمة في كندا، في إطار جولات تشاور تنظمها الوزارة تحضيرا لمنتدى الجاليات المرتقب تنظيمه خلال العام الجاري.

وقال سفير موريتانيا لدى كندا أنيانغ جبريل إن اللقاء يأتي في إطار الاستماع إلى أفراد الجالية ونقل مطالبها وانشغالاتها، مؤكدا اهتمام السلطات بتعزيز التواصل مع الموريتانيين في الخارج وتقريب الخدمات منهم.

وأوضح رئيس البعثة السفير الحسن أحمدو الحسين أن مهمة البعثة تتمثل في التشاور المباشر مع الجالية والاستماع إلى مقترحاتها وتوصياتها، للمساهمة في التحضير لتنظيم منتدى الجاليات الموريتانية المرتقب.

وخلال الاجتماع استعرض المدير العام للموريتانيين في الخارج محمد مولود ولد محمد سالم عددا من الإجراءات المتعلقة بالجاليات، من بينها تعديل قانون الجنسية بما يسمح بالاحتفاظ بالجنسية الأصلية مع المكتسبة، وتمكين الجاليات من انتخاب ممثليها في الجمعية الوطنية، إضافة إلى رقمنة الخدمات القنصلية وخدمات الحالة المدنية.