قال وزير المالية في الحكومة الموريتانية، كوديورو موسى انكنور، إن الإيرادات الضريبية المحصلة منذ بداية العام الجاري وحتى 13 مارس، بلغت تسعة مليارات وسبعمائة وستة ملايين ومائتين واثني عشر ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعين أوقية (9,706,212,994)، مقابل خمسة مليارات وسبعمائة وأربعة وخمسين مليونا وخمسمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة وتسعين أوقية (5,754,508,995) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء تصريح الوزير خلال لقاء عقده مع أطر وموظفي المديرية العامة للضرائب بمقرها في نواكشوط، حيث أشاد بالأداء الذي حققته المديرية في مجال تعبئة الموارد المالية للدولة.

وأكد الوزير أن المديرية العامة للضرائب تضطلع بدور محوري في توفير الموارد العمومية الضرورية لتمويل الخدمات الأساسية وتشييد البنى التحتية وتنفيذ السياسات التنموية.

كما هنأ الطواقم العاملة في المديرية على النتائج المسجلة خلال عام 2025 والتي تجاوزت الأهداف المحددة في قانون المالية، وعلى الانطلاقة الإيجابية المسجلة خلال العام الجاري.