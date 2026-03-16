شاهد البث المباشر لصحراء24
مسؤول حكومي: ربح التاجر من بيع الهواتف لن يتأثر والمواطن يتحمل الرسوم

أحمد بدي
قال مدير الميزانية إن الرسوم الجمركية على الهواتف لن تؤثر على هامش ربح التجار، باعتبار أن المواطن هو من سيتحمل سداد هذه الرسوم.

وكان مدير الميزانية يتحدث خلال ساعة نقاش بثها مساء أمس الأحد التلفزيون الحكومي (الموريتانية)، حيث شدد على أن هامش ربح التاجر في كل هاتف يبيعه لن يتأثر بهذه الرسوم.

وأضاف أن هذه الرسوم كانت مدرجة في ميزانيات الدولة منذ عام 2000، لكن بعض الموردين لم يكونوا يصرحون بالهواتف المستوردة.

ولفت مدير الميزانية إلى أن الحكومة، في ميزانية عام 2026، خفضت هذه الرسوم بالنسبة للهواتف الذكية من 32٪ إلى 30.5٪، بينما أصبحت الرسوم على الهواتف العادية 12٪.

واعتبر أن تحصيل الإيرادات الضريبية ليس “عيباً”، بل يعد أحد الموارد الأساسية لتمويل المشاريع التنموية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتابع: “على الموريتانيين شكر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على توفير موارد للميزانية تُموَّل بها المشاريع والخدمات”.

المقالات ذات الصلة

