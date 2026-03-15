اختُتمت الليلة البارحة في نواكشوط فعاليات مهرجان ليالي المديح في نسخته الثالثة عشرة، المنظم من طرف مركز ترانيم للفنون الشعبية.

وقال الأمين العام لوزارة الثقافة سيدي محمد جدو خطري،، إن ليالي المهرجان شكلت فضاءً روحياً وثقافياً تجددت خلاله صلة القلوب بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث امتزجت الكلمة الصادقة بالأداء الفني الرفيع في أجواء مهيبة تعكس عمق الارتباط الروحي للمجتمع الموريتاني بالمديح النبوي.

وأضاف أن هذه التظاهرة الثقافية تجسد المكانة الراسخة التي يحتلها المديح النبوي في وجدان المجتمع الموريتاني، باعتباره تعبيراً صادقاً عن المحبة العميقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورافداً أساسياً من روافد التراث الثقافي والروحي في موريتانيا.

من جانبه، قال رئيس مركز “ترانيم”، محمد عالي بلال، إن النسخة الثالثة عشرة من المهرجان تميزت بتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية المصاحبة، من بينها إقامة “فضاء ترانيم” للعروض، ومعرض للفن التشكيلي، إضافة إلى معرض للكتاب، مما أضفى على التظاهرة بعداً ثقافياً متنوعاً.