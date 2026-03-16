نفت موريتانيا اليوم الاثنين، مزاعم الجيش المالي حول حول فرار عسكريين ماليين كانت تحتجزهم جماعات إرهابية في مخيم للاجئين في الأراضي الموريتانية.

وأكدت موريتانيا في بيان رفضها القاطع لهذه الاتهامات “التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة”، معتبرةً وفق البيان أنها “تنطوي على إساءة بالغة”.

وأوضحت أن مخيم أمبره للاجئين (شرقي موريتانيا) “يستضيف منذ ثلاثين عاما عشرات الآلاف من اللاجئين أغلبهم ماليون”.

وأضافت أن المخيم ظل دائما تحت إشراف “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والعديد من المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات غير الحكومية المستقلة”.

وأشارت موريتانيا إلى كونها فضلت “رغم تعقيد الوضع الأمني في المنطقة، تغليب منطق التهدئة”، ما يعني أنها “تؤثر اعتماد الحوار المباشر والتواصل الدبلوماسي مع سلطات مالي الشقيقة، تفاديا لأي تصعيد، وحفاظا على تماسك الشعبين”، وفق البيان.