الخميس, 26 فبراير
السنغال تعترف باستخدام مفرط للقوة ويؤكد استمرار التحقيق

أحمد بدي
A demonstrator holds up a Senegalese flag during protests against the arrest of opposition leader and former presidential candidate Ousmane Sonko in Dakar, Senegal, Friday, March 5, 2021. Days of violent protests in Senegal have killed at least one person, local reports say, as young people take to the streets nationwide in support of the main opposition leader who was detained Wednesday. (AP Photo/Leo Correa)
أعلن الوزير الأول السنغالي، عثمان سونكو، اليوم الثلاثاء أمام البرلمان عن فتح تحقيق شامل في وفاة الطالب عبد الله با خلال أحداث شغب في الحرم الجامعي، مؤكدًا أن التحقيق سيستكمل حتى نهايته، وأن الحكومة لن تتهاون مع أي شكل من أشكال العنف.
وقال سونكو إن الحكومة كانت على علم مسبق بتحركات قد تؤدي إلى أعمال تخريب، بما في ذلك حريق متوقع للمكتبة والمطاعم الجامعية، وأمر وزير الداخلية باتخاذ كافة التدابير الوقائية.
وأضاف أن هناك “تقصيرًا” من قبل بعض عناصر الأمن، بما في ذلك استخدام مفرط للقوة وإساءة معاملة الطلاب غير المسلحين، لكنه دعا إلى عدم تحميل الشرطة والدرك كامل المسؤولية.
وأشار رئيس الوزراء إلى خطط لإنشاء مركز شرطة داخل الحرم الجامعي، مع إمكانية نقل بعض المدرجات لتحسين ظروف الدراسة، مؤكدًا على استمرار الحوار مع الطلاب.
موري نت
