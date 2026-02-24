أعلن الوزير الأول السنغالي، عثمان سونكو، اليوم الثلاثاء أمام البرلمان عن فتح تحقيق شامل في وفاة الطالب عبد الله با خلال أحداث شغب في الحرم الجامعي، مؤكدًا أن التحقيق سيستكمل حتى نهايته، وأن الحكومة لن تتهاون مع أي شكل من أشكال العنف.

وقال سونكو إن الحكومة كانت على علم مسبق بتحركات قد تؤدي إلى أعمال تخريب، بما في ذلك حريق متوقع للمكتبة والمطاعم الجامعية، وأمر وزير الداخلية باتخاذ كافة التدابير الوقائية.

وأضاف أن هناك “تقصيرًا” من قبل بعض عناصر الأمن، بما في ذلك استخدام مفرط للقوة وإساءة معاملة الطلاب غير المسلحين، لكنه دعا إلى عدم تحميل الشرطة والدرك كامل المسؤولية.