عقدت السلطات الإدارية، بولاية آدرار وعمد البلديات، وممثل عن الجهة، اجتماعا خُصص لتحديد الأولويات التنموية لبلديات الولاية، وذلك في إطار إعداد ورقة فنية تتضمن أبرز الاحتياجات الاستعجالية تمهيدا لتقديمها إلى المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء “تآزر”.

وقال والى آدارا عبد الله ولد محمد محمود إن هذا الاجتماع يدخل ضمن التحضير لوثيقة فنية شاملة ترصد أهم الأولويات التنموية لمختلف بلديات الولاية، موضحا أن هذه الوثيقة ستُحال إلى المندوبية العامة لـ”التآزر” في إطار تنفيذ الخطة الاستعجالية الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.

ودعا الوالي عمد البلديات إلى ضرورة إدراج كافة القضايا ذات الأولوية، مع التركيز على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الزراعة والمياه، واستصلاح المزارع وتسييجها، وتوفير المعدات الزراعية، إضافة إلى دعم التعاونيات النسوية، وحفر المزيد من الآبار الارتوازية، ومساندة المنمين بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان.