أعلن الجيش المالي اليوم الثلاثاء، تحييد مسلحين إثر غارتين جويتين “ناجحتين” في منطقة زانتيبوغو بجهة بوغوني، وذلك في “إطار عمليات مراقبة وتأمين التراب الوطني.”

وأوضح في بيان، “أن الضربة الأولى استهدفت مجموعة مسلحة كانت تتحرك على دراجات نارية باتجاه إحدى القرى، حيث تم تحييد عناصرها وتدمير وسائل تنقلهم.”

وأشار إلى أن “مهمة استطلاع رصدت مجموعة ثانية أثناء محاولتها عبور الطريق الوطني رقم 7 للالتحاق بعناصر أخرى، ليتم تنفيذ ضربة جوية ثانية أسفرت عن تدمير التجمع المسلح ومعداته اللوجستية.”

وعثر الجيش خلال عمليات التمشيط، على سيارة رباعية الدفع مخبأة، وبداخلها كمية من الأسلحة شملت رشاشات خفيفة ومتوسطة وذخائر، إضافة إلى معدات تُستخدم في تصنيع عبوات ناسفة تقليدية، وفقا للبيان.