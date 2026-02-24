Close Menu
الثلاثاء, 24 فبراير
24/24 :
مالي.. الجيش يعلن تحييد مسلّحين بزانتيبوغو

محمد يوسف
Members of the FAMA (Mali Armed Forces) patrol in the streets of Gao, on July 24, 2019, a day after suicide bombers in a vehicle painted with UN markings injured one French, several Estonian troops and two Malian civilians in an attack on an international peace-keeping base in Mali. - Malian authorities have struggled to improve security since France intervened in 2013 to drive back Islamic insurgents in the north. Around 4,000 French troops are deployed under Operation Barkhane alongside the MINUSMA peacekeeping force of around 15,000 soldiers and police. (Photo by Souleymane Ag Anara / AFP)

أعلن الجيش المالي اليوم الثلاثاء، تحييد مسلحين إثر غارتين جويتين “ناجحتين” في منطقة زانتيبوغو بجهة بوغوني، وذلك في “إطار عمليات مراقبة وتأمين التراب الوطني.”

وأوضح في بيان، “أن الضربة الأولى استهدفت مجموعة مسلحة كانت تتحرك على دراجات نارية باتجاه إحدى القرى، حيث تم تحييد عناصرها وتدمير وسائل تنقلهم.”

وأشار إلى أن “مهمة استطلاع رصدت مجموعة ثانية أثناء محاولتها عبور الطريق الوطني رقم 7 للالتحاق بعناصر أخرى، ليتم تنفيذ ضربة جوية ثانية أسفرت عن تدمير التجمع المسلح ومعداته اللوجستية.”

وعثر الجيش خلال عمليات التمشيط،  على سيارة رباعية الدفع مخبأة، وبداخلها كمية من الأسلحة شملت رشاشات خفيفة ومتوسطة وذخائر، إضافة إلى معدات تُستخدم في تصنيع عبوات ناسفة تقليدية، وفقا للبيان.

