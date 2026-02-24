كشفت وزارة البيئة والتنمية المستدامة أن المصالح الجهوية باشرت اعتماد وسائل مراقبة حديثة لتعزيز حماية غابة “كاني” المصنفة، وذلك في إطار تنفيذ خطة عملية ترمي إلى صون مواردها الطبيعية وضمان استدامتها.

وحسب مانقلت الوكالة الموريتانية للأنباء، (رسمية) عن المندوب الجهوي للوزراة في ترارزة، فإن الإجراءات الميدانية شملت تركيب كاميرات مراقبة عند مداخل ومخارج الغابة، إلى جانب استخدام طائرة مسيّرة لمتابعة الوضع البيئي ورصد أي أنشطة غير قانونية، بما يعزز فعالية الرقابة ويُمكّن من التدخل السريع عند الحاجة.

وأضاف أن هذه التدابير تأتي ضمن مقاربة تشاركية تجمع الإدارة الجهوية وعناصر حماية الطبيعة وتعاونية محلية، وقد أسهمت في بسط رقابة أكثر إحكامًا، والحد من الاستغلال غير المشروع، مما ساعد على استعادة التوازن البيئي داخل الغابة وتعزيز حمايتها على المدى الطويل.

وتضم ولاية اترارزة غابتين مصنفتين هما غابة “كاني” بمقاطعة انتيكان، وتبلغ مساحتها 2400 هكتار، وغابة “كرمور” بمقاطعة روصو، وتمتد على مساحة 450 هكتارًا.