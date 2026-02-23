تسلم المدير العام لميناء نواكشوط المستقل، لمرابط ولد بناهي، اليوم الاثنين في العاصمة الهولندية أمستردام، زورق الإرشاد البحري الجديد «مقامة»، وذلك ضمن خطة لتحديث الوسائل البحرية التابعة للميناء.

وينتمي الزورق إلى الجيل الحديث، بمحرك بقوة 900 حصان وسرعة قصوى تصل إلى 40 عقدة بحرية، ما يعزز كفاءة عمليات الإرشاد البحري وتسريع التدخلات وضمان سلامة مناورات دخول السفن وخروجها.

وشهدت مراسم الاستلام المؤقت، التي جرت في حوض بناء السفن، إجراء اختبارات فنية وتجارب ميدانية شملت السرعة والمناورة وأنظمة الملاحة والسلامة، للتأكد من مطابقة الزورق للمواصفات المتفق عليها، بحضور مسؤولين من قطاعات القبطانية والأمن والسلامة بالميناء.