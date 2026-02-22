أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستشهد تراجعًا طفيفًا على عموم التراب الوطني، ابتداء من يوم غد الاثنين.

وقالت الهيئة في نشرتها المتعلقة بالحالة الجوية العامة أن هذا الانخفاض الحراري سيتزامن مع هبوب رياح معتدلة، وأحيانًا قوية، شرقية إلى شمالية شرقية على مختلف أنحاء البلاد، مما سيؤدي إلى تأثر مستوى الرؤية بفعل الأتربة في معظم المناطق.

وأضافت النشرة أن السماء ستكون قليلة الغيوم إلى غائمة على المناطق الغربية والوسطى والجنوبية الغربية والشمالية من البلاد، وسط أجواء عامة يغلب عليها الطابع الجاف.

وفي ما يتعلق بمدينة نواكشوط، توقعت الهيئة هبوب رياح معتدلة شمالية شرقية إلى شرقية، مصحوبة بتدنٍ في الرؤية نتيجة الأتربة، مع سماء قليلة الغيوم إلى غائمة