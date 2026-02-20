طالب ملاك عشرات الشاحنات الموريتانية المحتجزة في الجانب المالي من معبر كوكي الزمال الحدودي، السلطات الموريتانية بالتدخل العاجل لإيجاد حل لأزمتهم، بعد احتجاز مركباتهم لأكثر من أسبوع.

وقال الملاك، في بيان، إن السلطات المالية في منطقة كوكي تحتجز عشرات الشاحنات القادمة من ساحل العاج وبوركينا فاسو بدعوى “زيادة الحمولة”.

وأضافوا أنهم أبدوا استعدادهم لإزالة المخالفة ودفع الغرامات المقررة، غير أن السلطات المالية اشترطت تفريغ الشاحنات من حمولتها بالكامل.

واعتبر الملاك أن هذا الإجراء يتجاوز، بحسب وصفهم، القوانين والنظم المعمول بها، محذرين من أن تفريغ البضائع في المنطقة الحدودية قد يعرضها للتلف أو الضياع.

وأشاروا إلى أن الشاحنات عبرت الأراضي المالية تحت إشراف الجمارك، دون أن تواجه عراقيل، قبل أن يتم توقيفها عند نقاط تفتيش في كوكي، على مسافة نحو 500 متر من الحدود الموريتانية.