استعرضت الشرطة الموريتانية، أمس الخميس بساحة المطار القديم، وحداتها الأمنية المشاركة في خطة تأمين العاصمة نواكشوط طيلة شهر رمضان، وذلك في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية وضمان انسيابية حركة المرور خلال أوقات الذروة.

وقالت الشرطة، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إن الخطة تعتمد على نشر دوريات راجلة ومحمولة تجوب الشوارع والمحاور الرئيسية، إضافة إلى المسارات الداخلية في الأحياء السكنية، بهدف تعزيز الحضور الأمني في مناطق الاكتظاظ والتجمعات.

وأضاف البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني رصدت لهذه المهمة وسائل لوجستية تشمل 150 وحدة ما بين سيارات ودراجات نارية، مع تفعيل نظام المداومة على مدار الساعة بمشاركة مختلف القادة والمنسوبين.

وأكدت الشرطة أن هذه الإجراءات ترمي إلى رفع مستوى الأداء العملياتي خلال شهر رمضان، والتحكم في الزحام المروري الذي تشهده الأسواق والشوارع الكبرى في العاصمة.