أطلقت شركة الاتصالات شنقيتل حملتها السنوية لإفطار الصائم تحت شعار “رمضان 1447هـ – 2026م”.

وقالت الشركة، في بيان نشرته، إن هذه الحملة تأتي في إطار التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية، ومساهمتها في دعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال برامج وأنشطة خيرية تنفذها على مدار العام.

وأضافت أنها شرعت، بمناسبة الشهر الكريم، في تنفيذ برنامج السلات الرمضانية، مع اعتماد آلية التوزيع المباشر للعام الخامس على التوالي، بالتعاون مع السلطات المحلية في عدد من أحياء العاصمة الأكثر هشاشة.

وأوضحت الشركة أن ذلك يهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين بصورة مباشرة وفعالة.

وتشمل المناطق المستهدفة بالبرنامج هذا العام مقاطعات دار النعيم، وتوجنين، والرياض، إضافة إلى الميناء ولكصر.

وتتكون السلة الغذائية التي يجري توزيعها من مواد أساسية تشمل السكر، والتمر، والحليب المجفف، والزيت، والشاي.

وهنأت الشركة الشعب الموريتاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنية أن يعيده الله على البلاد بالخير واليمن والبركات.

نص بيان الشركة:

البيان

شنقيتل تطلق حملتها السنوية لإفطار الصائم، “رمضان 1447هجرية 2026 م*

في إطار التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية وكجزء من التزاماتها بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنظم شنقيتل على مدار العام مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة الخيرية.

وبمناسبة شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1447، أطلقت شركة الاتصالات الموريتانية السودانية “شنقيتل”، اليوم برنامج السلات الرمضانية، وحرصا منها على الاستفادة بشكل أكبر فقد اعتمدت الشركة آلية التوزيع المباشر للعام الخامس على التوالي، بالتعاون مع السلطات المحلية في معظم أحياء العاصمة الأكثر هشاشة .

وبناء على ذلك قررت شركة شنقيتل توجيه السلات الرمضانية هذه السنة للمناطق التالية:

▪ مقاطعة دار النعيم .

▪ مقاطعة توجنين .

▪ مقاطعة الرياض .

▪ مقاطعة الميناء

▪ مقاطعة لكصر.

وتتكون السلة الغذائية الموزعة من: السكر، التمر، الحليب المجفف، الزيت والشاي.

وتغتنم شنقيتل هذه السانحة لتهنئ الشعب الموريتاني بمناسبة شهر رمضان الكريم وكل عام وأنتم بخير.