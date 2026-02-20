Close Menu
الجمعة, 20 فبراير
موريتانيا.. وزيرة الإسكان تشدد على احترام آجال المشاريع

محمد الهادي

أكدت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الناها بنت مكناس، أمس الخميس، أن قطاع البنى التحتية يشكل “الوعاء الحاضن” لكافة الأنشطة التنموية في موريتانيا، مشددة على ضرورة الالتزام الصارم بآجال تنفيذ المشاريع.

وقالت الوزيرة، خلال افتتاح الجمعية العامة للاتحادية الموريتانية للبناء والأشغال العامة، إن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة أثمرت عن إنشاء لجنة وطنية لتصنيف المقاولات تعتمد معيار الكفاءة، معلنة عن توجه قطاعها نحو تصنيف مكاتب الدراسات قريباً لضمان جودة الإنجازات.

وأشارت بنت مكناس إلى أن الدولة تولي عناية خاصة لهذا القطاع الحيوي عبر برامج الدعم التقني وتيسير الولوج إلى الأسواق العمومية، داعية الفاعلين الاقتصاديين إلى التحكم في تكاليف المشاريع واستخدام التقنيات الحديثة، والانخراط في متطلبات التحول الطاقوي والبيئي.

