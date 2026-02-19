Close Menu
الخميس, 19 فبراير
24/24 :
الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان يرفض منصب مستشار برئاسة الجمهورية

مريم المنير
أحمد سالم ولد بوحبيني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

اعتذر الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني عن تعيينه مستشارا برئاسة الجمهورية، حسب بيان صدر عنه اليوم.

وأوضح ولد بوحبيني أن آخر لقاء له مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني كان يوم الاثنين الماضي، إذ كان اللقاء بطلب تقدم به، فأكد على الرئيس عدم توقيع المرسوم المتعلق بتعيينه مستشارا برئاسة للجمهورية.

وأضاف ولد بوحبيني أن مناصبَ عدة عُرضت عليه ولكنه فضّل عدم قبولها، وبرر رفضه بأنه قناعة شخصية تملي عليه  أن لا “يتحمّل مسؤوليةً إلا في موقع يستطيع أن يبدع فيه ويحقق إضافة ملموسة”

وقال إنه “خلال الفترات الماضية التقى ولد الغزواني ما لا يقل عن عشرين مرة” وأضاف: “كنت أخرج من كل لقاء بانطباع إيجابي متجدد؛ معجباً بأخلاقه، وهدوئه في معالجة القضايا، وفهمه المتزن للأمور، وحرصه الواضح على مصلحة الوطن”.

