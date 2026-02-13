وقعت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، اليوم الجمعة في نواكشوط، اتفاقية تعاون مع نظيرتها السنغالية.

وبحسب ما شاركته وزارة الصيد عبر صفحتها الرسمية، أشرف على توقيع الاتفاقية المدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، الشيخ أحمدو ولد سيدي، إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية للشؤون البحرية السنغالية، بكاي أديوب.

وتهدف الاتفاقية – وفق ذات المصدر- إلى تطوير التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية، أبرزها تبادل الخبرات البحرية، بما يشمل تعزيز إطار الاتفاق البيني المتعلق بمتابعة حقل آحميم في ما يخص الشؤون البحرية.

وأضافت الوزارة أن الاتفاقية تسعى أيضًا إلى وضع إطار تنسيقي للتعاون والتدخل في حالات الحوادث البحرية، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيش مشتركة بين المؤسستين.

وشهدت العلاقات العلاقات الموريتانية السنغالية مؤخرًا حركية دبلوماسية لافتة، تجلت في تبادل زيارات رفيعة المستوى شملت المؤسسات التنفيذية والتشريعية في البلدين.

كما أدى التعاون في حماية المنشآت الغازية البحرية المشتركة إلى تعزيز مراقبة الحدود البحرية وتأمين المجال الساحلي، ما عزز التنسيق الأمني وكرّس الاعتماد المتبادل بين الجارتين.