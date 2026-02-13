تباحث الصندوق الوطني للتضامن الصحي “اكناس” اليوم الجمعة، مع بعثة مشتركة من جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي والمديرية العامة للشراكات الدولية بالمفوضية الأوروبية سبل تعزيز التشاور الاستراتيجي وتطوير التعاون في قطاع الصحة.

وجرت المباحثات بين المديرة العامة للصندوق، آمال الشيخ عبد الله، ومدير إفريقيا بالمديرية العامة للشراكات الدولية بالمفوضية الأوروبية، ستيفانو سانينو، ورئيس قسم التعاون بـالاتحاد الأوروبي في موريتانيا، ويم فاندنبروك.

وتناولت المباحثات مستوى تقدم برنامج دعم قطاع الصحة الممول من الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2017، بغلاف مالي يقارب 80 مليون يورو، وبمساهمة من الدولة الموريتانية.

كما استعرض الصندوق جهوده في مجال الرقمنة وتحسين خدمات المؤمنين، خاصة عبر منصتي CNASSI وMIADI المخصصتين لتسهيل الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى المعلومات، وحجز المواعيد، وتعزيز القرب من المستفيدين.