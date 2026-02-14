وقعت وزارة الصحة الموريتانية، أمس الجمعة في العاصمة المغربية الرباط، اتفاقية تعاون ثلاثية مع مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وتهدف الاتفاقية، بحسب الوزارة، إلى تعزيز قدرات الكوادر الوطنية العاملة في البرنامج الموسع للتلقيح، والارتقاء بمستوى المنظومة الصحية في البلاد.

ووقّع الاتفاقية كل من الأمينة العامة لوزارة الصحة، العالية يحي منكوس، والمدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، يونس بجيجو، والممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية في موريتانيا، شارلوت فاتي انداي.

كما تسعى الاتفاقية إلى تطوير الكفاءات في مجالات علوم اللقاحات، والصحة العامة، وعلم الأوبئة، وإدارة المشاريع الصحية.

وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، ومعالجة النقص في الموارد البشرية المتخصصة، وتعزيز الجاهزية الصحية الوطنية.