أدرجت لجنة التراث في العالم الإسلامي التابعة لـ منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) عدداً من الملفات الموريتانية ضمن قوائم التراث في العالم الإسلامي، وذلك خلال دورتها الثالثة عشرة المنعقدة في العاصمة الأوزبكية طشقند، بعد دراسة ملفات الترشيح المقدمة من طرف موريتانيا.

وشمل الإدراج في القائمة النهائية أربعة عناصر هي: المديح النبوي بوصفه عنصراً من التراث الثقافي غير المادي، وموقع آقريجيت الأثري، وموقع الحي القديم لمدينة النعمة، إضافة إلى موقع تينيگي الأثري.

كما أدرجت اللجنة عنصرين تراثيين موريتانيين في القائمة التمهيدية، هما الشاي، وموقع وَلَالده التاريخي.

ونجحت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة في إدراج أكثر من عشرين عنصراً من تراثها الثقافي الإسلامي لدى الإيسيسكو، في إطار جهود متواصلة لحماية الموروث الحضاري وتعزيز حضوره على مستوى العالم الإسلامي