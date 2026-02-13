دشنت الحكومة الموريتانية، اليوم الجمعة، ثمانية أجهزة «متطورة» للتفتيش بالأشعة السينية في مطار نواكشوط الدولي «أم التونسي».

وأشرفت على عملية التدشين الأمينة العامة لوزارة التجهيز والنقل أمعيزيزة كربالي، رفقة المدير العام للطيران المدني باب أحمد محمد باب أحمد، والمدير العام للمكتب الوطني لمطارات موريتانيا عبد الله أحمد دامو، وممثل وكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر «آسكنا» بموريتانيا.

ووفق ما أُعلن عنه بشكل رسمي، تأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز منظومة أمن الطيران المدني، والرفع من جاهزية مرافق منظومة النقل الجوي وبنيتها التحتية في البلاد.

وقال المدير العام للطيران المدني، باب أحمد محمد باب أحمد، إن هذه المعدات الجديدة تندرج ضمن برنامج شامل لتحديث وتجهيز مرافق منظومة النقل الجوي في البلاد.

وأوضح أن توزيع هذه الأجهزة تم وفق مقاربة استراتيجية تشمل مختلف المواقع الحيوية داخل المطار، حيث خُصصت أجهزة لفحص الشحنات والبضائع، وأخرى لتفتيش أمتعة المسافرين المسجلة، إضافة إلى معدات موجهة للأمتعة اليدوية للمسافرين على مستوى نقاط المغادرة.