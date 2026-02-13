قال رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) صالح ولد حننا إنه يرفض فتح المأموريات الرئاسية، مؤكدا أن المواد المحصنة في الدستور “يجب أن تبقى محصنة”.

وأضاف ولد حننا، في “حوار صحراء 24، أن الدستور يمثل “عقدا اجتماعيا يتطور مع الزمن وتُجرى عليه إصلاحات”، غير أنه شدد على أن ذلك لا ينبغي أن يشمل المواد المحصنة.

وأوضح أن حزبه يؤيد ما يتفق عليه الموريتانيون، لكنه اعتبر أن أي تعديل دستوري يجب أن يكون محل اتفاق عام بين جميع الفرقاء السياسيين.

وأشار رئيس حزب حاتم إلى أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عند إطلاقه مبادرة الحوار، أكد أنه لا يستثني أي موضوع أو أي طرف، وأن لكل جهة الحق في طرح ما تريد، مضيفا أن “الصعوبة الحقيقية” تكمن في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المطروحة.

وقال إنه في حال طُرحت خلال الحوار تعديلات تقتضي المساس بالمواد المحصنة، فإن الحزب سيبدي رأيه بشأنها، مؤكدا أنه مبدئيا لا يعتقد أن هناك من يسعى إلى فك هذا التحصين.