قال سفير دولة الكويت في موريتانيا، ابداح مقعد الدوسري، إن ما يربط دولة الكويت بموريتانيا من علاقات أخوية متميزة ليس بالأمر الغريب ولا الجديد، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات لها جذور عميقة تمتد إلى الماضي البعيد، وتعود إلى بدايات استقلال البلاد.

وجاء حديث السفير خلال حفل استقبال نظمته السفارة، ليل الخميس/الجمعة، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للعيد الوطني لدولة الكويت.

وأضاف السفير أن تلك العلاقات الحميمة تربطها أواصر المحبة والإخاء والأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين، حيث استمدت جذورها من الماضي المشترك والانتماء العربي والإسلامي.

وأشار إلى أن دولة الكويت، منذ نيلها الاستقلال، انتهجت سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة، عنوانها الانفتاح والتواصل مع المجتمع الدولي، وذلك وفق المواثيق الدولية.

ومثل الحكومة الموريتانية في الحفل وزير العدل، محمد ولد اسويدات، ووزير الخارجية وكالةً، ووزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين بالخارج، دمان ولد همر، إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية، وعدد من قادة الأحزاب السياسية.