سجلت مناطق متفرقة من موريتانيا سلسلة حوادث سير خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن وقوع إصابات متفاوتة الخطورة، كان آخرها حادث تصادم وقع صباح اليوم الاثنين بين حافلة لنقل الطلاب وسيارة صغيرة، ما أدى إلى تسجيل إصابات في صفوف الركاب.

وبحسب حملة «معاً للحد من حوادث السير»، فقد شهد أمس الأحد تسجيل خمسة حوادث سير، من بينها حادث عند «إديني» على طريق الأمل خلّف عدة إصابات، إضافة إلى تصادم سيارتين في نواكشوط أسفر عن ثلاث إصابات، وحادث عند ملتقى «المعرض» أصيب فيه سائق دراجة نارية، ونُقل على إثره إلى المستشفى.

وشملت حوادث أمس، وفق المصدر ذاته، مناطق في الداخل، حيث وقع حادث سير على الطريق الرابط بين «أتواجيل» و«أفديرك» شمال البلاد، أدى إلى إصابة السائق، فيما سجلت منطقة «عين الطلح» وسط نواكشوط حادثاً جراء اصطدام سيارة يقودها شاب بأخرى متوقفة، دون وقوع خسائر بشرية.