ثمّنت الجالية الموريتانية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة مستوى القوة والمتانة التي تميز العلاقات الموريتانية-الإماراتية، مؤكدة أهمية هذه العلاقات بالنسبة لموريتانيا ولمصالح الجالية الموريتانية المقيمة في الإمارات، في ظل ما تشهده من تقارب سياسي ودبلوماسي غير مسبوق خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الجالية الموريتانية في أبوظبي لوداع السفير الموريتاني لدى دولة الإمارات محمد ولد محمد راره.

وقال الصحفي الموريتاني المقيم في أبوظبي الشيخ ولد السالك إن العلاقات بين موريتانيا ودولة الإمارات تقوم على أسس تاريخية راسخة.

وأوضح ولد السالك، أن هذه العلاقات تعود في جذورها إلى العلاقة «الوثيقة التي جمعت بين مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والرئيس الموريتاني الراحل المختار ولد داداه» معتبرا أنها «تستعيد اليوم عمقها الطبيعي»

وأوضح ولد السالك أن مستوى التقارب القائم بين رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان أسهم في بلوغ العلاقات الثنائية أعلى مستوياتها خلال الفترة الراهنة.

وأضاف أن دولة الإمارات تبدي تقديرا واضحا للشعب الموريتاني وقيادته، مشيرا إلى أن هذا التقدير ينعكس «إيجابًا على أوضاع الجالية الموريتانية وعلى مسار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات».

وفي سياق متصل، أعرب ولد السالك عن «استياء داخل أوساط الجالية من حملات إعلامية تقودها بعض الأحزاب السياسية ذات الخلفية الإسلامية ضد دولة الإمارات» مشيرا إلى أن مثل هذه الحملات قد «تسيء إلى العلاقات الثنائية وتنعكس سلبا على مصالح الجالية الموريتانية المقيمة في الدولة» وفق تعبيره.

وأكد المتحدث أهمية احترام قوانين وأنظمة دولة الإقامة، مشددًا على أن «الجالية الموريتانية حريصة على الحفاظ على صورة إيجابية لموريتانيا وعلى علاقاتها الاستراتيجية مع دولة الإمارات».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الموريتانية-الإماراتية تعاونا متناميا، وسط تأكيد متكرر من الجانبين على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.