قُتل عدد من الرعاة في منطقة سيغو وسط مالي، بعدما أطلقت قوة من الجيش المالي النار عليهم أثناء عبورهم نهر النيجر صباح الخميس 23 أكتوبر، في حادث أثار موجة غضب في أوساط المجتمعات الرعوية المحلية.

ووفق شهادات نقلتها إذاعة فرنسا الدولي، فإن مجموعة من الجنود الماليين، يرافقهم صيادون تقليديون من جماعة “دوزو”، وصلت إلى ضفة النهر وفتحت النار من دون سابق إنذار على الرعاة وقطعانهم، بينما كانت عملية العبور السنوية جارية.

وأضاف شاهد آخر أنه شاهد شقيقه يسقط برصاص الجنود، مشيرًا إلى أن إطلاق النار تسبب في حالة من الفوضى والذعر بين الأهالي.