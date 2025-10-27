قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، “إن منطقة الساحل تعيش منذ سنوات وضعاً دقيقاً تطبعه الهشاشة الأمنية والتحديات الاقتصادية المتفاقمة.” وأكدّ “أن إعادة صياغة التحالفات في هذه المنطقة أثَّر في البنية الإقليمية.”

كما أضعف حسب مقابلة أجراها ولد الغزواني مع صحيفة الشرق الأوسط، “إلى حد ما- مستوى التنسيق والاستجابة الجماعية للأزمات المختلفة.”

وقال «إن دول الساحل الخمس لم تعد قائمة كمجموعة، لأسباب لن نخوض في تفاصيلها». وتابع: “الروح التي تأسست عليها خطة العمل المتعددة الأبعاد لكيان دول الساحل الأفريقي، والمبادئ التي بُنيت عليها، من مقاربة الأمن في مختلف أبعاده العسكرية والتنموية والآيديولوجية والاجتماعية، ما زالت باقية.”

وشدد على أن «الاستقرار الأمني والسياسي، والتركيز على البعد التنموي، يُعدَّان الحصانة الأقوى في وجه أي فوضى أو تحول غير ديمقراطي»، في إشارة منه إلى الانقلابات التي شهدتها دول مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وكانت بوركينا فاسو والنيجر قد أعلنت ديسمبر 2023 الانسحاب من مجموعة دول الساحل الخمس. وأكدتا عجز المنظمة عن تحقيق أهدافها بعد مرور تسع سنوات على إنشائها، وذلك بعد أشهر من انسحاب دول مالي من ذات المجموعة التي كانت تضم مع الدول الثلاث، موريتانيا وتشاد.

وأعلنت الدول الثلاث المنسحبة، عن تحالف ثلاثي لدول الساحل، يقوم على شراكة عسكرية واقتصادية. وقررت التحالف مع روسيا، بدل فرنسا.

وكانت مجموعة التساحل، قد أنشئت عام 2014 لمحاربة الإرهاب وتنسيق ودعم جهود التنمية في منطقة الساحل.