عقدت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الاثنين، اجتماعًا للجنة الوزارية متعددة القطاعات المكلفة بإصلاح قطاع الأدوية، وذلك بتوجيه من الوزير الأول المختار ولد أجاي، في إطار الاجتماعات الشهرية لهذه اللجنة.

وأوضح وزير الصحة محمد محمود اعل محمود أن الاجتماع خُصص لمتابعة تقدم إجراءات إصلاح قطاع الصيدلة، واستعرض عرضًا من المفتشية الداخلية حول نتائج المسح المتعلق بتوفر الأدوية وأسعارها في السوق الوطنية.

وقال إن إصلاح قطاع الأدوية يعد محورًا أساسيًا ضمن إصلاح المنظومة الصحية.

وأشاد الوزير بجهود القطاعات الشريكة، خصوصًا التحول الرقمي والجمارك والدرك والشرطة، في حماية السوق الوطنية من الأدوية المزورة والمهربة وضبط مسارات التموين والتوزيع، وفق قوله.