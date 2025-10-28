تستعد العاصمة الموريتانية نواكشوط لافتتاح أول فندق يحمل علامة «نوفوتيل» العالمية، ضمن شراكة بين مجموعة «أكور» الفرنسية وشركة «مايان بروبرتيز» التابعة لمجموعة «ريسوورس إنفستمنت» الإماراتية، في إطار خطة لتوسيع الاستثمارات الفندقية في إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال بيان مشترك للشركتين إن الاتفاقية تتضمن تطوير خمسة فنادق جديدة في القارة، من بينها «نوفوتيل نواكشوط» في موريتانيا و«موفنبيك موروني» في جزر القمر، بإجمالي يفوق 1100 غرفة.

وتستهدف هذه المشاريع تعزيز حضور العلامات الفندقية العالمية في الأسواق الإفريقية الناشئة التي تشهد نمواً متزايداً في قطاع السياحة والأعمال.

ومن المتوقع أن يشكل فندق «نوفوتيل نواكشوط» إضافة نوعية للبنية السياحية في موريتانيا، إذ يوفر خدمات فندقية بمعايير دولية ويساهم في تنشيط سوق الضيافة وخلق فرص عمل محلية.

ويأتي المشروع ضمن جهود الحكومة الموريتانية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.

وتدير مجموعة «أكور» حالياً أكثر من 175 فندقاً تضم نحو 33 ألف غرفة في 15 دولة إفريقية، إضافة إلى 60 مشروعاً قيد التطوير.

ويُعد دخولها السوق الموريتانية خطوة جديدة ضمن استراتيجيتها لتوسيع عملياتها في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يشهد القطاع الفندقي نمواً مطّرداً بفضل تحسن البنية التحتية وزيادة حركة السفر الإقليمي والدولي.