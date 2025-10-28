تسلمت موريتانيا أمس الاثنين كميات “معتبرة” من مواد مكافحة البعوض وأدوات الحماية، مقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وذكرت وزارة التنمية الحيوانية، في منشور عبر الفيسبوك أن مدير المصالح البيطرية الدكتور حبيب الله حبيب الله تسلم الدعم من أحمد سالم ولد أحمد، مدير إدارة التدريب والدراسات والاستشارات بالمنظمة.

ويأتي هذا الدعم في إطار “مساندة جهود المصالح البيطرية في مكافحة حمى الوادي المتصدع، التي تشهد البلاد تفشيا لها منذ عدة أشهر” وفق المنشور.

وتعرف موريتانيا هذه الحمى منذ ثمانينيات القرن الماضي، إذ سُجلت أولى الحالات عام 1987 في ولاية اترارزة، ثم في 1998 بالحوض الغربي، مع تكرار ظهورها في أعوام 2010 و2012 و2016 و2018 و2020 و2022.