شارك الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية للنسخة التاسعة من مبادرة “مستقبل الاستثمار” التي تُقام تحت شعار: “مفتاح الازدهار: فتح آفاق جديدة للنمو”.

ويُعدّ المؤتمر أحد أبرز الملتقيات الاقتصادية العالمية، إذ يشارك فيه أكثر من 8000 مشارك و650 متحدثًا بارزًا ضمن 250 جلسة حوارية، تستمر حتى 30 أكتوبر الجاري.

وتضمّن اليوم الأول من الفعاليات جلسات مغلقة خُصصت لمناقشة وتبادل الأفكار والخبرات بين نخبة من المفكرين والخبراء.

و قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مبادرة “مستقبل الاستثمار” ياسر الرميان خلال افتتاح المؤتمر، إن حجم الصفقات التي أُبرمت خلال النسخ الماضية من المبادرة بلغ نحو 250 مليار دولار، مؤكدًا أن العالم شهد تحولات كبيرة خلال عام، وأن طموحات المستثمرين والشركات تتزايد مع اتساع الفرص المتاحة.