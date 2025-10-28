قال الأمين الوطني للشؤون السياسية والمنتخبين في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، محمد الأمين ولد شعيب، إن الحزب لا يطمئن لشعارات النظام في مكافحة الفساد، مؤكداً أن “خطاب محاربة الفساد ومحاربة المفسدين من طرف أعلى سلطة في البلد ليس جديداً”.

وأضاف ولد شعيب خلال مقابلة متلفزة مع قناة “صحراء 24” البارحة، أن ما تحتاجه البلاد هو “إرادة حقيقية وجادة تُترجم إلى إجراءات فعلية وشاملة دون انتقاء”.

وأشار إلى أن “محاربة الفساد تمثل حضوراً ومركزية في فكر الحزب، وهذا أمر طبيعي لأن لا تنمية ولا إصلاح دون مواجهة جادة للفساد”.

وأوضح أن هذا التوجه تجسد مبكراً في نصوص الحزب وبرامجه، وفي برنامج مرشحه الرئاسي حمادي ولد سيدي المختار، مضيفاً أن البلد لا يحتاج إلى “سياسات ترقيعية أو مبادرات غير جادة لمحاربة الفساد”، وإنما إلى “إرادة صادقة توقف الفساد وتنقذ البلاد”، وهو الشعار المركزي لوقفات الحزب أمس في نواكشوط وجميع عواصم البلاد.

وأرجع ولد شعيب تردي الخدمات العمومية، من انقطاعات متكررة في الماء والكهرباء وضعف في خدمات التعليم والصحة، إلى ما وصفه بـ”استشراء الفساد” في مؤسسات الدولة.

وكان حزب “تواصل” قد نظم أمس وقفات احتجاجية في نواكشوط وعدد من عواصم الولايات الداخلية، احتجاجاً على ما وصفه بـ”تفاقم الفساد وتردي الخدمات في البلاد”.