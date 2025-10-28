طالبت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في باماكو، المواطنين الأمريكيين، الموجودين حالياً في مالي، مغادرتها فوراً عبر الرحلات الجوية التجارية.

وحذرت في بلاغ اليوم الثلاثاء، من الطرق البرية المؤدية إلى الدول المجاورة. وأشارت إلى أنها قد ” لا تكون آمنة بسبب الهجمات الإرهابية على الطرق السريعة الوطنية.”

وقالت إنه على الراغبين في البقاء، ” إعداد خطط طوارئ لأي حالات طارئة قد تطرأ، بما في ذلك احتمال البقاء في المأوى لفترة طويلة.” فيما نصحت “المواطنين الأمريكيين، بتجنب السفر إلى مالي.”

ولفتت إلى أن تدخلاتها وتقديم المساعدات، مقتصرة فقط على العاصمة باماكو.

وتشهد باماكو خلال الفترة الأخيرة، أزمة نقص في الوقود، أعلنت الحكومة على إثرها تعليق الدراسة في المدارس والجامعات في أنحاء البلاد لمدة أسبوعين.

وكانت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، قد أعلنت فرض حصار على واردات الوقود إلى مالي في أوائل سبتمبر الماضي. وشنت هجمات على قوافل ناقلات الوقود التي تحاول دخول البلاد أو الوصول إلى العاصمة باماكو.