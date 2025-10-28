أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاجاني، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الأمن والطاقة والتنمية.

وشارك في اللقاء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانيدوزي، حيث أكد الجانبان على عمق العلاقات بين موريتانيا وإيطاليا، واتفقا على توسيع الشراكة الاستراتيجية في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الموريتانية، بحث الطرفان فرص الاستثمار الإيطالي في مشاريع الطاقة المتجددة، من بينها مشروع لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بقيمة 2.5 مليار يورو لتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا.

وأشار البيان إلى أن العلاقات بين نواكشوط وروما شهدت نقلة نوعية بعد لقاء الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والذي تناول تعزيز التعاون في قضايا الأمن والهجرة والتنمية.

كما لفت البيان إلى أن افتتاح السفارة الإيطالية في نواكشوط العام الماضي ساهم في تعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي، وتكثيف الزيارات بين البلدين لدعم مشاريع الطاقة والزراعة والصحة.

وأكد الجانبان في ختام المباحثات أن موريتانيا تندرج ضمن أولويات السياسة التنموية الإيطالية في إفريقيا، وأن زيارة الوفد الإيطالي تمثل فرصة لتعزيز الشراكة الإفريقية–الأوروبية عبر نموذج تعاون مستدام ومتوازن.