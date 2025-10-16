عقد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الخميس، جلسة عمل مع نظيره الإسباني فرناندو مارلاسكا، بمقر وزارة الداخلية الإسبانية في مدريد، بحضور أعضاء الوفدين المرافقين من الجانبين.

وتركزت المباحثات على قضايا الأمن والهجرة، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين موريتانيا والمملكة الإسبانية، وآليات التصدي للتحديات المشتركة، خاصة في مجالي مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتأتي هذه المباحثات في سياق الشراكة بين موريتانيا وإسبانيا، حيث تمثل موريتانيا أحد أهم بلدان العبور نحو السواحل الأوروبية، ما يجعلها شريكًا محوريًا في الجهود الرامية إلى إدارة تدفقات الهجرة بطريقة تراعي الأبعاد الإنسانية والتنموية والأمنية في آن واحد.

وتعمل نواكشوط ومدريد منذ سنوات على تعزيز التنسيق الميداني في مراقبة السواحل ومكافحة شبكات التهريب، إلى جانب دعم مشاريع تنموية في المناطق المتأثرة بالهجرة، بهدف معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وتعزيز فرص التنمية المحلية.