ارتفعت حالات الإصابة بحمى الوادي المتصدع في موريتانيا لتصل إلى 48 بؤرة موزعة على عشر ولايات، منذ رصد أول إصابة الشهر الماضي، وفق ما أعلنت وزارة التنمية الحيوانية الخميس.

وظهرت أول بؤرة للمرض في 15 سبتمبر بقرية الشام بولاية البراكنة، ثم امتدت لتشمل 23 مقاطعة بحلول 16 أكتوبر.

وأكدت الوزارة في بيان تحليل 206 عينات موجبة من أصل 820 عينة جرى فحصها، مشيرة إلى نفي اشتباه 28 بؤرة أخرى.

يذكر أن حمى الوادي المتصدع مرض فيروسي مشترك ينتقل من الحيوانات إلى البشر عبر لسعات البعوض أو الملامسة المباشرة للحيوانات المصابة أو استهلاك لحومها وألبانها الملوثة.