قدمت موريتانيا التعزية في الحادث المأساوي الذي تعرض له وفد دبلوماسي من دولة قطر ، على مشارف مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

وعبرت الخارجية الموريتانية ، في بيان صادر اليوم السبت، عن “أصدق التعازي والمواساة إلى دولة قطر ، قيادةً وحكومةً وشعبًا”.

وكانت سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية أعلنت وفاة 3 من منتسبي الديوان الأميري وإصابة اثنين آخرين إثر حادث مروري في مدينة شرم الشيخ أثناء أدائهم مهام عملهم.

وأكدت السفارة، في بيان اليوم الأحد، أنها باشرت على الفور متابعة الحادث مع السلطات المصرية المعنية، وقالت إنه سيتم نقل المتوفين والمصابين إلى العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة قطرية ، حيث يتلقى المصابان حاليا العناية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي.