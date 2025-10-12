وقعت جامعة العلوم الإسلامية بلعيون اتفاقيتي تعاون مع جامعة إسطنبول آيدن وجامعة غازي عنتاب التركيتين، وذلك على هامش مشاركتها في المؤتمر الخامس لرؤساء الجامعات العربية والتركية، المنعقد بجامعة تونس المنار، تحت إشراف اتحاد الجامعات العربية.

وجاء توقيع الاتفاقيتين خلال مشاركة الجامعة، التي مثلها رئيسها البروفيسور محمدو لمرابط اجيد، في أعمال المؤتمر الذي شهد حضورًا واسعًا لرؤساء وممثلي الجامعات العربية والتركية.

وتشمل الاتفاقيتان مجالات التعاون الأكاديمي وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة وتبادل الخبرات في تطوير البرامج والمناهج الجامعية.

وعقد رئيس جامعة العلوم الإسلامية بلعيون، على هامش المؤتمر، لقاءات علمية مع عدد من المسؤولين الأكاديميين، من بينهم رئيس مجلس التعليم العالي التركي أ.د. إيرول أوزفار، ورئيس جامعة إسطنبول آيدن أ.د. مصطفى آيدن، حيث تناولت المباحثات آفاق التعاون العلمي والبحثي بين الجامعة ونظيراتها في تركيا.

وأكدت جامعة العلوم الإسلامية بلعيون أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياستها الهادفة إلى توسيع شراكاتها الدولية وتعزيز حضورها الأكاديمي الإقليمي والعالمي.