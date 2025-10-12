أعلن معالي وزير التنمية الحيوانية، سيد أحمد ولد محمد، عن اعتماد تصنيف جديد للمواشي إلى فئتين، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير القطاع وتحقيق استدامة الثروة الحيوانية.

وأوضح الوزير خلال جولة له في الحوض الشرقي أن التصنيف الجديد يقسم المواشي إلى فئة موجهة لإنتاج الألبان واللحوم ستكون محور استثمار الدولة في مشاريع التنمية الحيوانية، وفئة تقليدية سيتولى القطاع دعم أصحابها بتوفير الدواء والماء والعلف، لضمان تحسين ظروف المربين وتعزيز الإنتاجية.

وأشار خلال اجتماع موسع بالمنمين والفاعلين في القطاع ضمن الحملة الوطنية للتحسيس حول خطر الحرائق الموسمية، إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة الرامية إلى الانتقال من تربية تقليدية إلى إنتاج اقتصادي منظم، يسهم في خلق فرص عمل ودعم الأمن الغذائي الوطني.

كما دعا الشباب والمواطنين إلى طرح المبادرات والأفكار المنتجة في مجال التنمية الحيوانية، مؤكدًا أن الدولة ستكون سندًا لهم في كل المشاريع التي تسهم في تطوير القطاع وتحقيق التنمية المستدامة