الأحد, 12 أكتوبر
موريتانيا.. أمطار متفاوتة على مناطق بلبراكنة وترارزة

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أفادت مصلحة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، أن كميات من الأمطار تهاطلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على مناطق بولايتي لبراكنه واترارزه، وذلك على النحو التالي:

لبراكنه:

ألاك:

بوحديده 13 مم
شكار 12 مم
طنطان 10 مم
ألاك 02 مم.

أمبان:

سوروماله 16 مم
أنيابينه 15 مم
بوشامه 15 مم
باكودين 10 مم
أمبان 08 مم.

بوكى:

الشام 35 مم
دار الخظره 04 مم
وابنده 02 مم
بوكى 02 مم
روتي 02 مم
دار النعيم 01 مم.

اترارزه:

أبو تلميت:

بوسديره 36 مم
أبو تلميت 30 مم
حيبلش 26 مم
علب آدرس 23 مم
المتيسر 19 مم
إجناون 12 مم
أبير العافيه 10 مم
عرفات 10 مم
أنتيشط 08 مم.

كرمسين:

أغنجايت 05 مم
أمل السرور 04 مم
الحرمين 02 مم
أعويفيه 1,5 مم.

المذرذره:

أبكاك 50 مم
انهكاره 13 مم
المنار 03 مم.

