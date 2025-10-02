قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، والناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن السلطات الموريتانية تعمل على إيجاد حل مرضٍ لمشاكل التجار الموريتانيين في مالي، في ظل إغلاق محالهم التجارية من قبل السلطات المالية في العاصمة باماكو قبل أسابيع.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء في نواكشوط، أن الدولة تتابع الملف وتبذل جهوداً لتخفيف الأثر على المواطنين، مؤكداً أن الحكومة تعمل أيضاً على معالجة أوضاع السكان في المناطق الحدودية.

ودعا الوزير المواطنين في تلك المناطق إلى توخي الحذر، في ظل ما وصفه بظروف معقدة تتطلب اليقظة.

وكان عدد من التجار الموريتانيين قد قالوا إن السلطات المالية أغلقت محالهم دون إشعار مسبق، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية وأثر بشكل مباشر على مصادر دخلهم ومعيشة أسرهم.