قال وزير الصحة، محمد محمود ولد اعل محمود، إن المصالح المعنية التابعة للقطاع سجلت 74 حالة يشتبه بإصابتها بوباء الدفتيريا (مرض معدٍ تسببه بكتيريا تصيب الحلق والأنف)،في عدة قرى بولايات الجنوب والحوض الغربي ولعصابه.

وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، إن المشتبه بهم توفي منهم سبعة أطفال، وشُفي 25، فيما لا يزال الباقون يتلقون العلاج.

وبخصوص حمى الوادي المتصدع، قال الوزير إن “الوضع تحت السيطرة”، حيث اتخذت الدولة كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الوباء، رغم تسجيل ست حالات إيجابية، من بينها ثلاث وفيات، موضحا أن العلاج مجاني وتتكفل به جميع المستشفيات.

وبين معالي الوزير أن حمى الوادي المتصدع مرض فيروسي موسمي يرتبط بفصل الخريف، وينتقل من الحيوان إلى الإنسان عبر الاتصال المباشر به (كالذبح أو الحلب) أو عن طريق لسعات البعوض، فيما يُعد انتقاله بين البشر نادر الحدوث، داعيا المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية كالنوم تحت الناموسيات، والابتعاد عن الحيوانات، والتوجه فوراً إلى المستشفى عند ظهور أعراض الاشتباه.

وأكد الوزير أن قطاعه يواصل متابعة الوضع، من خلال فرق ميدانية ومصالحه الجهوية في الداخل، داعياً المواطنين إلى الإقبال على اللقاحات باعتبارها الوسيلة الأنجع للوقاية من هذا الوباء.