قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، إن عدد المدارس الابتدائية بلغ 3676 مدرسة تستقبل 750385 تلميذا، يُدرّسهم 16522 معلما، إلى جانب 392 إعدادية وثانوية تستقبل 200 ألف تلميذ يؤطّرها 6922 أستاذا.

وأضافت خلال تعليقها على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، إن عدد المدارس الخصوصية بلغ 998 مدرسة، منها 736 مدرسة ابتدائية تستقبل 67034 تلميذا، مشددة على اعتماد معايير جديدة لعقلنة تسيير الموارد البشرية بطريقة شفافة.

وأضافت أن قطاع العمل الاجتماعي حقق في مجال التعليم ما قبل المدرسي خلال العام المنصرم (2024 – 2025) إنجازات مهمة، إذ بلغ عدد الأطفال المستفيدين من التعليم ما قبل المدرسي 94,670 طفلا، من بينهم 45000 في المؤسسات الخاصة، و16100 استفادوا من تغطية رسوم التمدرس في المدارس المجتمعية والخاصة، بينما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من التعليم والتكوين المتخصص للأطفال ذوي الإعاقة حوالي 1300 طفل.

وبخصوص قطاع الشؤون الإسلامية في مجال التعليم، أوضحت الوزيرة أن عدد المحاظر في البلاد بلغ 10720 محظرة، و8 معاهد، مشيرة إلى أن عدد الطلاب في مؤسسات التعليم العالي التابعة لقطاع التعليم الأصلي وصل 13117 طالبا، في حين وصل عدد طلاب مركز التكوين المهني لطلاب المحاظر في نواكشوط 200 طالب.

وأشارت إلى أن الدولة تتكفل بتعويضات مالية لـ 1700 مدرس محظرة، واعتماد 5 مدارس للبحث العلمي في مجالات العلوم الإسلامية واللغة العربية والعلوم الإنسانية بجامعة لعيون الإسلامية.